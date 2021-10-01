صعود سعر الذهب بدعم نزول الدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، إذ عوض نزول الدولار ومخاوف بشأن ارتفاع التضخم والمخاطر على النمو أثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما يبقي المعدن على طريق تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.58 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1424 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1759 دولارا.

تراجع الدولار، مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وهو ما دعم الطلب.

والذهب في طريقه لتسجيل أول مكسب أسبوعي له منذ الثالث من سبتمبر ، مرتفعا حوالي 0.6 بالمئة حتى الآن، إذ ساعده تراجع الدولار أمس الخميس على الانتعاش بنحو اثنين بالمئة.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي الأسواق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاجو إن خسائر الدولار وانخفاض عوائد السندات يبقيان على دعم الذهب، وذلك في الوقت الذي يضبط فيه المستثمرون مراكزهم مع بداية الربع الرابع من العام.

ومما دعم الإقبال الذهب، تراجعت الأسهم الأوروبية والآسيوية وسط مخاوف بشأن التضخم والتباطؤ المحتمل في النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة واحدا بالمئة إلى 22.42 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين واحدا إلى 972.64 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 0.27 بالمئة إلى 1904.60 دولار، وكلاهما في طريقهما لتسجيل خسائر الأسبوعية.

وتراجع الذهب في صباح اليوم الجمعة إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا، وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1753.67 دولار للأوقية بحلول الساعة 0915 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1754.30 دولار.