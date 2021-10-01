الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عنصر إجرامى بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية بالمنيا

ضبط عنصر إجرامي
ضبط عنصر إجرامي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة وهو تاجر سلاح لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، والتحفظ على كل المضبوطات التي وجدت بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس المباحث الجنائية بالمديرية اللواء محمد حبشي، يفيد بورود إخطارًا بإلقاء الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا على أحد العناصر الإجرامية الخطرة، ومقيم بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، واتخاذ هذه التجارة غير القانونية مهنة له، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.

وفي هذا الصدد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى- الأمن العام- الأمن المركزى"،  وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا، قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا، بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، واتخاذ هذه التجارة غير القانونية مهنة له، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته "بندقية– فرد خرطوش– عدد من الطلقات نارية"، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

تم التحفظ على كل المضبوطات التي وجدت بحوزته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في ملابسات الواقعة بالكامل.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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وائل لطفي

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