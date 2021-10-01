ارتفاع التضخم في بولندا لأعلى معدلاته خلال 20 عاما

ارتفع معدل التضخم في بولندا في سبتمبر الماضي بشكل غير متوقع إلى أعلى معدلاته خلال عشرين عاما، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مما يعزز المطالب المتكررة لرفع أسعار الفائدة في البلاد للمرة الأولى خلال قرابة عشر سنوات.

وأظهرت بيانات أولية اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين في بولندا ارتفعت خلال سبتمبر بنسبة 8ر5 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي مقابل زيادة نسبتها 5ر5 بالمئة في أغسطس.

وتفوق هذه النسبة توقعات جميع المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم.

ويتأخر أكبر اقتصاد في شرق أوروبا عن أقرانه في تشديد السياسات المالية لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وارتفعت قيمة الزلوتي بنسبة 5ر0 بالمئة أمام اليورو اليوم الجمعة، وسط توقعات بأن ارتفاع التضخم سوف يرغم البنك المركزي البولندي على تشديد السياسات المالية خلال وقت قريب.

ويقول المحللون الاقتصاديون في مصرف "إم بنك" في بولندا أن ارتفاع التضخم لم يصل إلى نهايته، وأنه من المتوقع أن يتجاوز مؤشر أسعار المستهلكين نسبة 6 بالمئة في أكتوبر.

وعلي صعيد اخر.. أعلنت وزارة الصحة البولندية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابات إلى مليونين و908 آلاف و432 حالة.

وذكر بيان للصحة البولندية نقتله صحيفة "بولاند إن" المحلية أنه تم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي أعداد الوفيات 75 ألفًا و666 حالة منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وأشار البيان إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ مليونين و663 ألفًا و87 متعافيًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.