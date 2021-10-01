ضبط موظف الإشغالات المتسبب فى وفاة بائع بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الجمعة، القبض على "م. أ" الشهير بـ"فؤش"، موظف إشغالات بحي بولاق الدكرور، على خلفية اتهامه بالتسبب في وفاة بائع دواجن أثناء قيام حملة مكبرة لإزالات الإشغالات ومصادرة تروسيكل البائع لإعاقته حركة المرور، حيث حاول البائع إقناع رجال الحي بإعادة التروسيكل الخاص به وعدم تكراره الأمر مرة أخرى، إلا أنه خلال ذلك سقط متوفيا وسط الشارع بمنطقة أرض اللواء التابعة إداريا لقسم شرطة العجوزة.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص "بائع" بعد مصادرة حملة إشغالات تابعة لحي بولاق الدكرور التروسيكل الخاص به بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن وبعمل التحريات وسؤال الشهود أفادوا بقيام أحد موظفي إشغالات حي بولاق الدكرور بمصادرة التروسيكل الخاص بالمتوفي وخلال توسله إليه لإعادة التروسيكل وعدم تكراره الأمر مرة أخرى سقط متوفيا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن أزمة قلبية سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على "م أ" الشهير بـ"فؤش" موظف إشغالات حي بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.