الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حصيلة 90 مليون جنيه.. القبض على تشكيل عصابى تخصص فى غسيل الأموال

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال وجمع مبالغ مالية كبيرة من تجارتهم غير المشروعة.

وضم هذا التشكيل 11 شخصًا، لـ6 منهم معلومات جنائية قيمين بنطاق محافظات القاهرة وجنوب سيناء والإسماعيلية لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 90 مليون جنيه تقريبًا.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر غير المرخصة عناصر تشكيل عصابي غسل الأموال

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