الحكومة الاسترالية تعتزم فتح حدودها الدولية في نوفمبر

أعربت الحكومة الأسترالية، اليوم، عن عزمها إعادة فتح الحدود الدولية بدءا من شهر نوفمبر، الأمر الذي من شأنه أن يضع حدا لاضطرار بعض الأشخاص للحصول على إذن حكومي من أجل مغادرة البلاد.

وأكدت الحكومة الفيدرالية أن عودة السفر إلى الخارج ستأتي في الوقت الذي تحقق فيه جميع الولايات والأقاليم هدفها بتطعيم المواطنين بنسبة 80%، حسبما أوردت شبكة "أي. بي .أس" الإخبارية الأسترالية.

وأشار رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى أن الأشخاص الذين يرغبون في السفر إلى الخارج سيتعين عليهم استخراج وثيقة تطعيم يعترف بها دوليًا في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن التغييرات الجديدة لن تشمل فرض قيود سفر للأفراد الملقحين بالكامل الذين يدخلون أو يغادرون البلاد، مُضيفًا أنه قد حان الوقت أن يستعيد الشعب الأسترالي حياته الطبيعية.

كما أعلنت الحكومة الاسترالية إصدار تأشيرة دخول للبلاد خاصة بالمزارعين لجلب مزيد من المهاجرين لسد النقص المزمن في العمالة في المزارع الأسترالية اعتبارًا من نوفمبر القادم مع إعطاء الأولوية للعمال من دول جنوب شرق آسيا.

ومن المتوقع أن تتحول التأشيرات في المستقبل إلى إقامات دائمة- بحسب ما نقلته شبكة إس بي إس الإخبارية الاسترالية اليوم الجمعة.

وستشهد المرحلة الأولى من التأشيرات وصول مجموعة صغيرة من عمال الزراعة إلى أستراليا بين نوفمبر ومارس 2022.

وسيدخل المزيد من العمال إلى أستراليا بالتأشيرة الجديدة خلال المرحلة الثانية التي ستبدأ في أبريل من العام المقبل.

وقال وزير الزراعة ديفيد ليتلبراود إن المفاوضات جارية حول إبرام اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة.