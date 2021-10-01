الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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عالم

مصادر حكومية: خضوع البريطانيين لحجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام عند الوصول للهند

جريدة الدستور

أفادت مصادر للحكومة الهندية، اليوم الجمعة، إن جميع المواطنين البريطانيين الذين يصلون إلى الهند اعتبارا من يوم الاثنين المقبل سيدخلون في حجر صحي إلزامي لمدة 10 أيام بغض النظر عن حالة التطعيم، وذلك في إجراء مماثل للذي اتخذته المملكة المتحدة بشأن المقيمين في العديد من الدول من بينها الهند.
وقالت المصادر - في تصريحات خاصة لقناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه "اعتبارا من 4 أكتوبر المقبل، سيتعين على جميع المواطنين البريطانيين الذين يصلون إلى الهند من المملكة المتحدة، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، إجراء ثلاثة اختبارات لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في غضون 72 ساعة قبل السفر وعند الوصول إلى المطار وفي اليوم الثامن عقب الوصول، والدخول في حجر صحي إلزامي في المنزل أو في العنوان الذي سيتوجهون إليه لمدة 10 أيام عقب الوصول إلى الهند".

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