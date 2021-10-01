الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انفجار سيارة تابعة لطالبان في ولاية بروان شمال كابول

انفجار
انفجار

كشفت قناة طلوع الأفغانية، اليوم الجمعة، عن انفجار في سيارة تابعة لحركة طالبان في ولاية بروان شمال كابول.

كما أعلنت مصادر أفغانية، عن مقتل 4 من مقاتلي طالبان وإصابة آخرين جراء هجوم لداعش في مدينة شاريكار شمال كابول.

كانت طالبان قد أعلنت، أمس الخميس، أنها ستشن حملة ضد "ولاية خراسان" فرع تنظيم داعش في أفغانستان، في منطقة العاصمة كابل وننجرهار المجاورة على الحدود مع باكستان، وفق وكالة "خاما" الأفغانية.

وتأتي العملية بعد أسبوعين من هجمات شنها التنظيم في مدينة جلال آباد الرئيسية في ننجرهار استهدفت مواقع طالبان، وأسفرت عن مقتل العديد من مقاتليها.

كابل بروان طالبن ولاية شما

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