الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النرويج تعيد فتح جميع المعابر الحدودية اعتبارًا من الأربعاء المقبل

جريدة الدستور

أعلنت السلطات النرويجية، اليوم الجمعة، فتح جميع المعابر الحدودية، التي أغلقت طبقًا للقيود المتعلقة بانتشار عدوى فيروس "كورونا"، اعتبارًا من 6 أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة النرويجية، الذي نشر على موقعها الاكتروني: "قررت الحكومة فتح جميع المعابر الحدودية إلى النرويج ليلة 6 أكتوبر".
وأضاف البيان : "أولئك الذين طُلب منهم إجراء الاختبار على الحدود، لا يزال يتعين عليهم القيام بذلك".
وأغلقت السلطات النرويجية حوالي 60 حاجزًا حدوديًا منذ مطلع العام الجاري.
وكانت النرويج قد رفعت معظم القيود المفروضة في البلاد منذ 25 سبتمبر.

النرويج المعابر الحدودية أوسلو

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