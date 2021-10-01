«العدل» تنتهي من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء

انتهت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء، التي تم تحديدها الأول من أكتوبر من كل عام، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية.

وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية، وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أنه سيتم خلال الاحتفالية تكريم عدد من شيوخ القضاة، وعدد من القضاة المتميزين.

وفي سياق متصل؛ وتزامناً بتلك المناسبة أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد، طابعَا بريدياً تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري الذي يقام في الأول من أكتوبر من كل عام؛ وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية بهدف المشاركة في الاحتفال بيوم القضاء المصري.

ومن جانبه؛ قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن القضاء المصري نموذج يُحتذى به في تحقيق العدالة وتقديم الخدمات القضائية والقانونية للمواطنين، ويحتل مكانة رفيعة في وجدان المصريين، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة هي الغاية الإنسانية الأسمى التى تفوق وتسبق أيَّ إنجاز أو تقدم آخر فى المجتمع؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري لتوثيق هذا الحدث الهام.