العراق يسجل 42 وفاة و2688 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2688 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2 مليون و5 آلاف و991 إصابة.



وذكرت الوزارة، في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية)، أن حالات الشفاء من المرض بلغت 4 آلاف و395 حالة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء منذ بدء الجائحة إلى مليون و915 ألفًا و303 حالات، مشيرة إلى تلقي 65 ألفًا و458 شخصًا للقاح ضد فيروس كورونا، ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 4 ملايين و800 ألف و400 شخص.



وأضافت أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في عموم البلاد إلى 22 ألفا و302 حالة وفاة.