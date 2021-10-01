الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لتخفيف التوتر.. وزير الخارجية الأمريكى يجرى محادثات فى باريس الأسبوع المقبل

انتوني بليتنكن
انتوني بليتنكن

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، سيجري محادثات في باريس الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك ضمن محاولة جديدة لتخفيف التوتر بعد الغضب الفرنسي من تخلي أستراليا عن عقد لشراء غواصات فرنسية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال المتحدث نيد برايس إن بلينكن سيتوجه إلى باريس من الإثنين إلى الأربعاء لحضور اجتماع نادي منظمة التعاون في الميدان الاقتصادي، كما سيلتقي مسئولين فرنسيين بشأن زيادة تعزيز العلاقات الحيوية بين الولايات المتحدة وفرنسا، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وبدأت ملامح أزمة بين باريس وواشنطن تظهر للعلن بعد إعلان أستراليا عن فسخ عقد ضخم أبرمته معها في 2016 لشراء غواصات تقليدية، مفضلة عقد شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا. 

فقد ألغت السلطات الفرنسية حفل استقبال كان مقررًا الجمعة في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية توجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر 1781.

بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالدفع النووي، دخلت العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة في أزمة مفتوحة الخميس، ما دفع باريس إلى وصف الأمر بأنه "طعنة في الظهر" وقرار "على طريقة ترامب".

وأفاد مسئول، طلب عدم الكشف عن اسمه، أمس الخميس، لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن السلطات الفرنسية ألغت حفل استقبال كان مقررًا الجمعة في واشنطن، بعد فسخ عقد تزويد غواصات فرنسية لأستراليا.

وكان حفل الاستقبال سيقام في مقر إقامة السفير الفرنسي في واشنطن بمناسبة ذكرى معركة بحرية حاسمة في حرب الاستقلال الأمريكية توجت بانتصار الأسطول الفرنسي على الأسطول البريطاني في 5 سبتمبر 1781.

الهارجية انتوني بلينك اعتزامه مخادثات باريس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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