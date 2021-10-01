خبراء يوضحون أفضل وضعية للنوم والفوائد الصحية

يستبدل الأشخاص وضعية النوم حوالي تسع مرات في الليلة الواحدة، لذلك من الأفضل أن يكون لديك وسادة تناسب رأسك من أجل الحصول على ليلة نوم هادئة وصحية.

ويعتبر النوم على ظهرك بشكل عام أفضل وضع للنوم من قبل الخبراء بموقع " Insider's Health Reference"، كما قد يساعد النوم على الجانب في تخفيف بعض الحالات الطبية مثل ارتداد الحمض وآلام الظهر.

وأوضح الأطباء أن النوم على بطنك أسوأ وضع للنوم ويجب تجنبه من أجل تفادي المشكلات الصحية سواء للعظام أو الأجهزة الداخلية بالجسم.

ويعد الحصول على نوم مناسب أمر بالغ الأهمية للصحة العامة، فعلى سبيل المثال، يساعدنا في إصلاح العضلات وتقوية الذاكرة، وفقًا لما ذكرته مؤسسة النوم الوطنية، ومع ذلك، فإن قلة النوم لفترات طويلة من الألم أو النوم في وضع خاطئ يزيد من فرصك في تطوير حالات مثل المرض القلبي، السمنة والالتهابات.

لهذا السبب من المهم التأكد من أنك تنام في الوضع الصحيح الذي سيساعدك على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد كل ليلة.

فوائد النوم على ظهرك:

يضع الوقوف أو الجلوس في وضع مستقيم طوال اليوم ضغطًا إضافيًا على عمودك الفقري ومفاصلك، حيث أكدت آريا إن شامي، أستاذ ورئيس جراحة العمود الفقري في كلية ديفيد جيفن للطب بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن النوم على ظهرك يوفر راحة من شد الجاذبية المستمر.

علاوة على ذلك، فإن الاستلقاء يخفف الضغط على أقراص العمود الفقري وهو أمر رائع للمرضى الذين عانت فقراتهم من التمزق مثل أولئك الذين يعانون من مرض القرص التنكسي، لهذا السبب يتفق العديد من الخبراء على أن أفضل وضع للنوم بالنسبة للبالغين العادي هو على ظهرك.

كما أن النوم على ظهرك قد يبطل أيضًا آثار الانحناء للأمام على مكتب طوال اليوم، فعندما ترتخي تميل العظام الموجودة في أعلى الذراعين إلى الانزلاق إلى الأمام، مما قد يؤدي إلى إصابة تسمى اصطدام الكتف والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان النوم ليلاً.

كيف تجعل النوم على ظهرك أكثر راحة ؟

لا ترفع رأسك كثيرًا، فالنوم مع وسادة مسطحة أو وسادة قابلة للتشكيل أو لفافة الرقبة، بالإضافة رفع الجزء العلوي من جسمك، حيث تعد من أفضل الوضعيات للحفاظ على العمود الفقري.

تقول تيريزا ماركو، أخصائية إكلينيكية في العلاج الطبيعي للعظام، إن أولئك الذين يعانون من حالات مثل توقف التنفس أثناء النوم أو ارتداد الحمض يجب أن يدعموا أنفسهم بوسادة أسفنجية.

فوائد النوم على جانبك:

قد يكون النوم على جانبك مريحًا للكثيرين، ويمكن أن يكون مفيدًا إذا كنت تعاني من حالات طبية معينة، فإذا كنت تعاني من إحدى الحالات الطبية التالية، فقد يساعدك النوم على جانبك في الحصول على نوم أفضل ليلاً.

أكد الأطباء، إن هناك دليلًا على أن النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يقلل من مشاكل المعدة والأمعاء مثل ارتداد الحمض، ربما لأن عضلة المريء العاصرة - التي تفصل بين المعدة والمريء وتمنع ارتداد الحمض عند إغلاقها - قادرة على الاسترخاء أكثر.

وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من آلام الظهر التي تتفاقم بسبب المشي أو الوقوف، يقترح الأطباء النوم على جانبك مع وضع ركبتك باتجاه الصدر للمساعدة في تخفيف الألم.