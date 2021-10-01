تموين جنوب سيناء: صرف سلع تموينية بـ13 مليون جنيه شهريا

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، عدم وجود مشاكل في سيستم منظومة التموين الجديدة من خلال ماكينات الصرف وشبكات الاتصالات لدى منافذ صرف مقررات التموين لشهر أكتوبر خلال اليوم الأول من البدء في صرف مقررات التموين.

صرف سلع تموينية بقيمة 13 مليون جنيها شهريا

وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح لـ«الدستور» أنه يتم صرف سلع تموينية بقيمة 13 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ صرف السلع التموينية من خلال بدالي التموين المنتشرين على مستوى المحافظة لصرف مقررات تموين على المستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية دون أي مشاكل أو عقبات.

9 فروع دلتا ماركت بتجارة الجملة تصرف السلع التموينية

وأوضح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح لـ«الدستور» أن هناك 9 فروع لدلتا ماركت التابعة الشركة العامة لتجارة الجملة وانتظمت اليوم في صرف مقررات التموين وفارق نقاط الخبز للمستفيدين لأصحاب البطاقات التموينية بجانب صرف السلع الحرة من الخارج للمستفيدين من البطاقات التموينية بتخفيضات تصل لنسبة 25 % بجانب توفير جميع السلع الأساسية والغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

صرف 28 سلعة من خلال منظومة التموين الجديدة

وأضاف أنه لا توجد شكاوى في نقص أي سلع تموينية أو فارق نقاط الخبز من خلال طرح منظومة التموين الجديدة وتشمل 28 سلعة تموينية كمقررات تموينية يتم توزيعها على المواطنين وأبرزها طرح كيلو السكر بـ8 جنيه ونصف وطرح كيلو الأرز بـ8 جنيهات وزيت بسعر يتراوح ما بين 17 جنيها للزجاج الواحدة زنة 800 مللجرام و21 جنيها للزجاجة زنة لتر كامل بجانب طرح المكرونة نصف كيلو بـ4 جنيهات وكيلوجرام بـ 8 جنيهات فضلا عن وجود سلع أخرى مثل السمنة النباتي والتونة والصلصة والأجبان والألبان وغيرها من السلع.