منظمو الرحلات الإيطالية يتعاقدون مع فنادق شرم الشيخ على الموسم الشتوي

قال رامي رزق الله رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، إن بدأ منظمى الرحلات الإيطالية يتوصلوا مع أصحاب الفنادق بشرم الشيخ لتعرف على أسعار الغرف الفندقية والتعرف على مستجدات الحالة السياحية.

يأتى ذلك بعد قرار الخارجية الإيطالية التى أصدرت قرارا بالسماح للسائحين الإيطاليين بالسفر إلى شرم الشيخ ومرسى علم دون الحاجة إلى الحجر الصحي في نهاية رحلتهم، وستطبق أول شهر أكتوبر، موضحا أن الوجهات المصرية تعد واحدة من الاستثناءات القليلة جدا لقواعد الحجر الصحي الصارمة في إيطاليا.

وأضاف «رزق الله» فى تصريحات لـ«الدستور» أن منظمى الرحلات الإيطالية يقوموا حاليا بإبرام التعاقدات السياحية مع فنادق شرم الشيخ للموسم الشتوى المقبل، لافتا إلى أنة بداية مع منتصف شهر أكتوبر المقبل سنشهد تدفقات سياحية من السوق الإيطالي، موضحا أن شرم الشيخ ومرسى علم تعتبر من أكثر الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح الإيطالي.

وأوضح أن تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر وجنوب سيناء من عاملين بفنادق، شركات سياحة والعاملين بكافة الأنشطة السياحية ستجعل السائحين الأجانب يتجهوة نحوهم لشعور بالاطمئنان بأن من سيتعاملوا معهم حاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالإضافة إلى أن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل الفنادق المصرية من ضمن أسباب عودة السياحة إلى مصر، كما أن المقصد المصري ينفرد خلال الموسم الشتوي عن دولة منافسة حول العالم.

وتوقع أن يشهد موسم الكريسماس وأعياد الميلاد المقبلة تدفقات سياحية مختلفة من كافة الأسواق على مصر بالمقاصد المتنوعة خاصة بعد عودة الأسواق الكبرى إلى مصر وعلى رأسها روسيا وانجلترا وفرنسا الأمر الذي يبشر بموسم شتوي قوى على السياحة بشرط الالتزام بتطبيق الإجراءات المتبعة وعدم التهاون فى تنفيذها والتعامل بجدية.