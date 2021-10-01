القبض على 11 تاجر مخدرات غسلوا 90 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم (11 شخصا، لستة منهم معلومات جنائية) مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة، جنوب سيناء، الإسماعيلية".

وتخصص نشاط التشكيل الإجرامى في الاتجار والترويج للمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 90 مليون جنيه)تقريباً، وفتم اتخاذ الإجراءات القانونية.