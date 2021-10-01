وزراء ثقافة السعودية ومصر والعراق وفلسطين يدشنون فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب

افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذى يقام في واجهة الرياض وياتى تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

جاء ذلك بحضور الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر،، و الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق دولة ضيف الشرف، عاطف ابو سيف وزير الثقافة الفلسطينية، بجانب شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية.

وتعد هذه الدورة التى تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة كما انها الأكبر في تاريخ المملكة حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 30 دولة من مختلف قارات العالم وتحل عليها جمهورية العراق كضيف شرف.

وزراء ثقافة السعودية ومصر والعراق وفلسطين يدشنون فعاليات معرض الرياض الدولى للكتاب

و قالت وزير الثقافة، إن معرض الرياض الدولى للكتاب يثرى المشهد الثقافي العربي، ويحظى باهتمام عالمي باعتباره نافذة للاطلاع على نتاج الفكر الانسانى في مختلف مجالات المعرفة ، واضافت انه بات منبراً للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور طوال دوراته السابقة بعد ان نجح فى اثراء المحافل المتخصصة اقليميا وخلق بيئة محفزة للابداع ، مشيرة الى تطور حركة التأليف والنشر في المملكة والتى اصبحت عاملا جاذبا للمؤسسات ودور النشر والمؤلفين لطرح إنتاجهم بها .

وحرص وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، على لقاء الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية علي هامش المعرض بالرياض لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين .

ووجهت الوزيرة التهنئة على إقامة هذه الدورة من معرض الرياض الدولى للكتاب باعتبارها الاكبر فى تاريخ المملكة، وقالت ان المملكة العربية السعودية تخطو بثبات نحو خلق مناخ ثقافى مميز، مؤكدة تقديم كافة اوجه الدعم لاستمرار تطوير واثراء الحياة الابداعية للشعب الشقيق .

- تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والسعودية



من جانبه رحب الامير بدر بن عبد الله بالدكتورة ايناس عبد الدايم، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافى مع جمهورية مصر في ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذرة عبر التاريخ، وشدد على أهمية العمل المشترك لدعم دور الكتاب كوعاء ثقافي يساهم فى تطوير الادراك وتنمية وتنوير المجتمع .

كما ناقش الوزيران ضرورة دعم أوجه التعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم البلدين الشقيقين.

يذكر ان معرض الرياض الدولى للكتاب يستمر حتى 10 أكتوبر 2021 ويشهد برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين أمسيات ثقافية الى جانب مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع التي تثري برنامجه الثقافي الشامل وتنظم الهيئة على هامش المعرض المؤتمر الدولي للناشرين ، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية.

ويسعى إلى إعادة تشكيل مستقبل صناعة النشر العربية ويشتمل على ورش عمل يقدمها كبار دور النشر في العالم وقادة صناعة الكتاب ، وسط مشاركة فاعلة من جمعيات النشر الدولية ، ويعتبر نقطة انطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي. لأنه يوفر فرصة مثالية لبناء وتعزيز العلاقات بين الناشرين على مختلف المستويات المحلية والعربية والدولية ، بما في ذلك جلسات الحوار التي ستتناول عملية نقل الحقوق وترجمتها وفرصها. في إطار أنشطته ، يستضيف المعرض فعالية “Book Talk” ، والتي تقدم نخبة من المفكرين والمؤلفين والمشاهير المؤثرين بقيادة الأمير تركي الفيصل وجوردان بلفور وكريس غاردن للحديث عن تجاربهم الملهمةمن الكتابة، ويقام المعرض على مساحة تزيد عن 36 ألف متر مربع ، ويتضمن مساحات مخصصة لأعمال الناشرين.