الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

أسعار البنزين الجديدة
أسعار البنزين الجديدة

تجتمع، بعد غدٍ الأحد، لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018 ، وذلك لمراجعة آليات تطبيق التسعير للمنتجات البترولية، ومنها أسعار البنزين والسولار، للربع الثالث من العام الجاري 2021، حيث تجتمع اللجنة حسب قرار مجلس الوزراء كل 3 أشهر لمتابعة ومراجعة الآليات التى من خلالها يتم تحديد سعر المنتجات البترولية ومنها أسعار البترول العالمية «برنت» وسعر صرف الدولار، وكذلك سعر التكرير والنقل والرسوم الأخرى.

لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية

وكشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية عن أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستجتمع الأحد، 3 أكتوبر الجاري، لتحديد الأسعار الجديدة للبنزين، حسب آليات التطبيق السعري للمنتجات، على أن تنتهي من كافة المراجعات الحسابية خلال أسبوع من بداية الاجتماع.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار البترول العالمية شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الثلاثة أشهر الماضية «أشهر المحاسبة»، وذلك بسبب الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتحالفات أوبك بشأن تقليص الإنتاج بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للبترول، بالإضافة إلى قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتخزين كميات كبيرة من النفط، وكذلك توقيع بعض العقوبات على الدول المصدرة، ما أدى إلى زيادة في الطلب يقابلها نقص في المعروض.

وأشار إلى أن أحد أسباب ارتفاع أسعار البترول العالمية هي معادلة تخفيض الإنتاج بسبب تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على عملية الإنتاج بعد توقف الكثير من المصانع وتخفيض العمالة فى عدد من الدول العالمية.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تنفيذ آليات التطبيق السعري وفقاً لما نصت عليها لائحة مجلس الوزراء، وهو ألا يزيد أو ينخفض سعر المنتجات البترولية عن 10%، عن الأسعار السائدة فى الأسواق.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية قررت فى اجتماعها، المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلية، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعها الثلاثة كالتالي: 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن، وهذه هى الأسعار السائدة حالياً بالأسواق.

أكتوبر موعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مجلس الوزراء أسعار البنزين اسعار البنزين الجديدة مصر

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وائل لطفي

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