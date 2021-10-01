الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة لابيد إلى البحرين

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

‏رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم، بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية يائير لابيد، أمس، إلى مملكة البحرين، وباللقاءات المهمة التي عقدها.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، الزيارة، بـ«التاريخية»، قائلا: "سنواصل تعميق العلاقات الدافئة مع دول المنطقة والتعاون معها".

ووصل وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، أمس الخميس، والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين، حيث كان في استقباله بمطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بالإضافة إلى السفير خالد يوسف الجلاهمة، سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل، والقائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

واستقبل الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، لابيد، موضحًا: "توقيع اتفاقات التطبيع يعتبر إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار، والسلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين".

رئيس الوزراء الاسرائيلي لابيد البحرين نفتالي بينيت وزير خارجية إسرائيل الملك البحريني

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