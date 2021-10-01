وزراء ثقافة مصر والسعودية والعراق وفلسطين يدشنون معرض الرياض للكتاب

افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذى يقام فى واجهة الرياض تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد"، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق دولة ضيف الشرف، عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطينية، بجانب شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية.

وتعد هذه الدورة من المعرض التى تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، الأكبر في تاريخ المملكة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 30 دولة من مختلف قارات العالم وتحل عليها جمهورية العراق كضيف شرف.

وقالت عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، إن معرض الرياض الدولى للكتاب يثرى المشهد الثقافي العربى ويحظى باهتمام عالمي باعتباره نافذة للاطلاع على نتاج الفكر الإنسانى في مختلف مجالات المعرفة، وبات منبراً للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور طوال دوراته السابقة بعد أن نجح فى إثراء المحافل المتخصصة اقليميا وخلق بيئة محفزة للإبداع، مشيرة إلى تطور حركة التأليف والنشر في المملكة والتى أصبحت عاملا جاذبا للمؤسسات ودور النشر والمؤلفين لطرح إنتاجهم بها.

وحرص الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، على لقاء الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية على هامش المعرض بالرياض، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

ووجهت عبد الدايم التهنئة على إقامة هذه الدورة من معرض الرياض الدولى للكتاب باعتبارها الأكبر فى تاريخ المملكة، وقالت إن المملكة العربية السعودية تخطو بثبات نحو خلق مناخ ثقافى مميز، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تطوير وإثراء الحياة الإبداعية للشعب الشقيق.

من جهته، رحب الأمير بدر بن عبد الله بالدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافى مع جمهورية مصر في ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذرة عبر التاريخ، وشدد على أهمية العمل المشترك لدعم دور الكتاب كوعاء ثقافي يساهم فى تطوير الإدراك وتنمية وتنوير المجتمع.



كما ناقش الوزيران ضرورة دعم أوجه التعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم البلدين الشقيقين.

يذكر أن معرض الرياض الدولى للكتاب يستمر حتى 10 أكتوبر 2021 ويشهد برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين أمسيات ثقافية، إلى جانب مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين.