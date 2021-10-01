الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزراء ثقافة مصر والسعودية والعراق وفلسطين يدشنون معرض الرياض للكتاب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب الذى يقام فى واجهة الرياض تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد"، بحضور الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر، الدكتور حسن ناظم وزير الثقافة والسياحة والآثار في جمهورية العراق دولة ضيف الشرف، عاطف أبوسيف وزير الثقافة الفلسطينية، بجانب شخصيات وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية.

وتعد هذه الدورة من المعرض التى تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، الأكبر في تاريخ المملكة، حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 30 دولة من مختلف قارات العالم وتحل عليها جمهورية العراق كضيف شرف.

وقالت عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، إن معرض الرياض الدولى للكتاب يثرى المشهد الثقافي العربى ويحظى باهتمام عالمي باعتباره نافذة للاطلاع على نتاج الفكر الإنسانى في مختلف مجالات المعرفة، وبات منبراً للحوار بين المفكرين والكتاب والجمهور طوال دوراته السابقة بعد أن نجح فى إثراء المحافل المتخصصة اقليميا وخلق بيئة محفزة للإبداع، مشيرة إلى تطور حركة التأليف والنشر في المملكة والتى أصبحت عاملا جاذبا للمؤسسات ودور النشر والمؤلفين لطرح إنتاجهم بها.

وحرص الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير ثقافة المملكة العربية السعودية، على لقاء الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية على هامش المعرض بالرياض، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين. 

ووجهت عبد الدايم التهنئة على إقامة هذه الدورة من معرض الرياض الدولى للكتاب باعتبارها الأكبر فى تاريخ المملكة، وقالت إن المملكة العربية السعودية تخطو بثبات نحو خلق مناخ ثقافى مميز، مؤكدة تقديم كافة أوجه الدعم لاستمرار تطوير وإثراء الحياة الإبداعية للشعب الشقيق. 

من جهته، رحب الأمير بدر بن عبد الله بالدكتورة إيناس عبد الدايم، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز التعاون الثقافى مع جمهورية مصر في ظل ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط متجذرة عبر التاريخ، وشدد على أهمية العمل المشترك لدعم دور الكتاب كوعاء ثقافي يساهم فى تطوير الإدراك وتنمية وتنوير المجتمع. 

 


كما ناقش الوزيران ضرورة دعم أوجه التعاون الثقافي بين المملكة ومصر، وأهمية توحيد الرؤى والتوجهات في الشأن الثقافي بما يخدم البلدين الشقيقين.

يذكر أن معرض الرياض الدولى للكتاب يستمر حتى 10 أكتوبر 2021 ويشهد برنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين أمسيات ثقافية، إلى جانب مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير ثقافة المملكة العربية السعودية لفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة ثقافة مصر وقيادات ثقافية سعودية وعربية ودولية

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

سيعمل ضمن «حياة كريمة».. وزيرة الصحة تتفقد أسطول سيارات الإسعاف فى ألمانيا

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الصحة» تنشر أماكن تلقي لقاح «كورونا» لطلاب الجامعات والمعاهد بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

مؤمن المحمدي

البدري

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة لابيد إلى البحرين

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)