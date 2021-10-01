بينها التقليل من خطر الإصابة بالسرطان.. فوائد النظام الغذائي النباتي

يحتفل العالم اليوم، الأول من أكتوبر، باليوم العالمي للنباتيين، وفي السنوات الأخيرة الماضية ناشد معظم خبراء التغذية بمحاولة تقليل اللحوم وتناولها مرتين فقط في الأسبوع، وتناول نظام غذائي كامل من النباتات والخضروات والحبوب الكاملة والفواكه، وذلك نظرًا للفوائد الصحية الكبيرة التي نستعرضها معكم في التقرير التالي.

وبحسب موقع “everydayhealth”:

يقلل من آلام التهاب المفاصل:

النظام الغذائي النباتي له آثار إيجابية على الأشخاص المصابين بأنواع مختلفة من التهاب المفاصل فهو يساعد في تحسين أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ، بما في ذلك الألم وتورم المفاصل وتيبس الصباح بسبب المحتوى العالي من مضادات الأكسدة والبروبيوتيك والألياف في النظام الغذائي النباتي، بالإضافة إلى نقص بعض الأطعمة الحيوانية المحفزة.

يخفض ضغط الدم:

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة مخاطر المشكلات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 ، فالالتزام بنظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من ضغط الدم وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالات.

يحافظ على صحة القلب:

تحتوي اللحوم على الدهون المشبعة والتي يمكن أن تسهم في مشاكل القلب عند تناولها بكميات زائدة لذلك ولكن تناول الأطعمة النباتية قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية،

فتناول الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات والزيوت الصحية مثل زيت الزيتون يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في منع مرض السكري من النوع 2:

من المعروف أن هناك صلة بين النظام الغذائي ومرض السكري من النوع 2 الوزن عامل خطر رئيسي لأن الأنسجة الدهنية تجعل الخلايا أكثر مقاومة للأنسولين، وتناول نظام غذائي نباتي مليء بالأطعمة النباتية عالية الجودة يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة كبيرة من المحتمل أن تكون النباتات أقل في الدهون المشبعة من الأطعمة الحيوانية ، مما يرفع مستويات الكوليسترولوخطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

يساعد على إنقاص الوزن:

ينخفض ​​خطر الإصابة بالسمنة عند استبدال نظام غذائي غني باللحوم بنظام غذائي نباتي ففقدان الوزن قد يكون نتيجة ثانوية لاستبدال بعض الأطعمة وتقليلها وأحد أسباب فقدان الوزن هو أن الحبوب الكاملة والخضروات منخفضة نسبيًا على مؤشر نسبة السكر في الدم مما يعني أنها تهضم بشكل أبطأ وأن الفاكهة تحتوي على مضادات الأكسدة و fibe r مما يساعد على إطالة الشعور بالامتلاء.

يساعد على العيش لفترة أطول:

وجدت أن النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر جميع أسباب الوفيات بنسبة 25%.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

إن أفضل طريقة للحصول على العناصر الغذائية الواقية من السرطان ، بما في ذلك الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية ، هو اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب والفاصوليا والمكسرات والبذور وبعض الأطعمة الحيوانية . والشيء نفسه ينطبق على الناجين من مرض السرطان حيث لا يعود لهم المرض مرة اخرى.

يحسن نسبة الكوليسترول في الدم:

يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى ترسبات دهنية في الدم مما قد يحد من تدفق الدم ويحتمل أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أمراض القلب لكن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول وتكون تحت السيطرة، فإن الابتعاد عن نظام غذائي مليء بالمنتجات الحيوانية نحو نظام يعتمد أساسًا على النبات يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم.

يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية:

يزداد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب أو ارتفاع الكوليسترول أو التدخين يمكن القضاء على معظم عوامل الخطر هذه باتباع نظام غذائي نباتي واتخاذ خيارات نمط حياة صحية عن طريق زيادة تناول الفواكه والخضروات.

يحافظ على قوة دماغك:

الفوائد الفسيولوجية لاتباع نظام غذائي نباتي كثيرة ولكن هناك بعض الفوائد العقلية المحتملة فهو يعمل على إبطاء التعرض لمرض الزهايمر ويحمى من خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرفو التدهور المعرفي.