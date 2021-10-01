الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التهرب الجمركي» تضبط 9 سيارات معاقين معفاة من الضرائب بأحد معارض السيارات بالقاهرة

السيارات
السيارات

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط 9 سيارات معروضة للبيع بأحد معارض السيارات والتى سبق الإفراج عنها وإعفائها من الضرائب والرسوم  للاستخدام الشخصي للمعاقين ،وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

- شركة تتاجر في سيارات المعاقين المفرج عنها

 

 وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة "ا. ل " بالإتجار فى سيارات المعاقين المفرج عنها بعد اعفائها للإستخدام الشخصي واستخدام هذه السيارات فى غير الغرض المعفاة من أجله.

وتم تشكيل لجنة جمركية من  محمد رفعت، وأحمد أسامه، و عبدالله دسوقى، والأستاذ محمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي، تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات  .

و قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة فتبين قيام الشركة بعرض وبيع 9 سيارات، واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤها من أجله مما يعد مخالفا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.، بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألف و 597 جنيه .


و قرر  عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم  324 لسنة2021 تحريات وضبط ، وتقدم صاحب الشركه بطلب تصالح وقام بسداد كامل المستحقات .


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات  الشحات غتورىي،رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي

 

الضرائب المركزى عرض مدير القاهرة مرسى الله محمد الاستاذ بعد رؤساء للبيع وذلك مركز

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

سيعمل ضمن «حياة كريمة».. وزيرة الصحة تتفقد أسطول سيارات الإسعاف فى ألمانيا

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

«الصحة» تنشر أماكن تلقي لقاح «كورونا» لطلاب الجامعات والمعاهد بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

مؤمن المحمدي

البدري

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة لابيد إلى البحرين

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)