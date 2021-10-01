«التهرب الجمركي» تضبط 9 سيارات معاقين معفاة من الضرائب بأحد معارض السيارات بالقاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، من ضبط 9 سيارات معروضة للبيع بأحد معارض السيارات والتى سبق الإفراج عنها وإعفائها من الضرائب والرسوم للاستخدام الشخصي للمعاقين ،وذلك بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

- شركة تتاجر في سيارات المعاقين المفرج عنها

وبناء على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة "ا. ل " بالإتجار فى سيارات المعاقين المفرج عنها بعد اعفائها للإستخدام الشخصي واستخدام هذه السيارات فى غير الغرض المعفاة من أجله.

وتم تشكيل لجنة جمركية من محمد رفعت، وأحمد أسامه، و عبدالله دسوقى، والأستاذ محمد عوض رؤساء أقسام بمكافحة التهرب الجمركي، تحت إشراف ممدوح رسلان مدير إدارة ضبط السيارات .

و قامت اللجنة بالذهاب لمقر الشركة فتبين قيام الشركة بعرض وبيع 9 سيارات، واستخدام هذه السيارات في أغراض أخرى غير الغرض الذى تم إعفاؤها من أجله مما يعد مخالفا لقانون الجمارك ولائحته التنفيذية.، بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 236 ألف و 597 جنيه .



و قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 324 لسنة2021 تحريات وضبط ، وتقدم صاحب الشركه بطلب تصالح وقام بسداد كامل المستحقات .



يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورىي،رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي