عقب تصدرها «الترند».. تصريحات رانيا يوسف تثير الجدل وتوصلها للمحاكم

تصدرت الفنانة رانيا يوسف محركات البحث عبر الإنترنت، اليوم، بعد إطلاقها صفحة جديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد إغلاق صفحتها القديمة دون إعلان الأسباب، والغياب عن "السوشيال ميديا" لفترة.

وتعد رانيا يوسف من أكثر الفنانات نشاطاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عرف عنها تصدرها "التريند" بصورة متكررة بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل، والتى وصلت بها إلي ساحات المحاكم، وفيما يلي أبرز تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل.

1- أزمة برنامج مع الفارس

وكانت أبرز تصريحات رانيا التى أثارت الجدل وتسببت في أزمة تحولت لقضية أمام المحاكم المصرية، مع برنامج "مع فارس" لمقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث سألها عن إطلالتها الجريئة في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42 حيث ارتدت فستانا أبيض شفافا أبرز مفاتنها، لترد عليه رانيا بأن "مؤخرتها مميزة" وتستخدم آية "وأما بنعمة ربك فحدث"، كما ردت عن سؤالها عن ارتداء الحجاب بقولها "يا ساتر"

تصريحات رانيا تسببت في قيام محامي مصري بإقامة دعوى قضائية ضدها يتهمها فيها بازدراء الاديان والفعل الفاضح، وقد قضت محكمة قصر النيل التى نظرت الدعوى ببراءة رانيا يوسف.

2- الإنسان حارب الديناصورات

وفي نفس المهرجان تصدرت رانيا يوسف “الترند”، بسبب تصريحاتها حول محاربة الإنسان للديناصور وهو ما اعتبره الجمهور تصريح مضحكا.

وقالت الفنانة في لقاء إعلامي على هامش المهرجان "أنا مبسوطة جدًا إنهم عملوا المهرجان، وشايفة إننا لازم نحارب أى ظرف، البنى آدم اتخلق فى الغابة كان بيحارب الديناصورات، احنا مش هنحارب الكورونا؟، هنحاربها وهنتأقلم معاها حتى لو قعدت معانا شوية".

وعقب مهاجمتها بسبب هذه التصريحات قالت رانيا على حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "يا جماعة قصدى إننا قادرين نحارب أى حاجة طول ما إحنا أقوياء هنحارب كل حاجة، هزروا يا جماعة مش كدة".

3- الراجل حنفية فلوس

وفي برنامج "قعدة رجالة" قالت رانيا يوسف أن الرجل في البيت يشبه المنتج، فهو جهة الانتاج في المنزل من جهة الاموال ولكن المرأة هي من تتحكم في انفاق هذه الاموال واصفة الرجل بانه "حنفية فلوس" او "شوال فلوس"

وقالت رانيا في نفس البرنامج أن اموال عملها لها لكي "تتدلع بها" وان لا يعيب المراة ان يتكون طماعة بعد الشئ.

4- الرجل المصري لا يهتم بنظافته

وفي برنامج "السم في العسل" المذاع على فضائية "MBC Masr"، قالت إن الرجل المصري لا يهتم بنظافته، وأن هذا لا يرتبط بالغنى أو الفقر لان عسكري المرور في بيروت "بيشف ويرف"، وهي التصريحات التى تسببت في هجوم عليها من لاعب كرة القدم المصري إبراهيم سعيد، والتراشق اللفظي بينهما.