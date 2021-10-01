4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمنشآت تابعة لـ«الزراعة» فى القليوبية

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق في قطع أشجار وأسوار تابعة لوزارة الزراعة وهيئاتها «الإنتاج الحيواني، النباتات الطبية، بساتين الجزيرة، جزيرة الشعير»، وتم الدفع بسيارات القناطر وقليوب وبمساعدة سيارات تنمية المجتمع المحلي، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغ من مركز القناطر الخيرية بنشوب حريق بجزيرة الشعير، وتم إخطار الحماية المدنية، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في أماكن متفرقة في قطع أشجار وأسوار تابعة لوزارة الزراعة.