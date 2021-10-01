تعرف على مواعيد برنامج منى الشاذلى معكم والإعادة 2021

مواعيد برنامج منى الشاذلى من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حاليا عقب استضافة الفنانة نيلي كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد عرض البرنامج وأبرز تصريحات الفنانة في البرنامج وكواليس عقد القرآن

مواعيد برنامج منى الشاذلى معكم والاعادة

يمكن لجمهور برنامج " معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي متابعة حلقات البرنامج على شاشة مجموعة قنوات CBC المذيع خلال سهرة أيام الخميس والجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً ويعاد مساء السبت والأحد الساعة الحادية عشر مساءا ويمكن للراغبين في مشاهدة حلقاته ضبط تردد بث إشارة القناة عبر القمر الصناعي المصري عبر التردد 11390 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500 حيث يحظى البرنامج على نسب مشاهدة عالية من الجمهور المصري والعربي منذ إذاعة حلقاته الأولي لاستضافة مجموعة مميزة من أبرز نجوم الفن والغناء والرياضة



أبرز تصريحات الفنانة نيللي كريم في برنامج معكم 2021

حلت الفنانة نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور ضيفة على برنامج " معكم منى الشاذلي" حيث أكدت خلاله أنها أحبت رياضة الاسكواش عقب زواجها من هشام لأنها رياضة تحتاج إلى لياقة و ذكاء مشيرة إلى أنه لا يعرفها كفنانة لأنه ليس متابع جيد لحركة الدراما في مصر والوطن العربي إنما يعرف فقط نيللي الإنسانة فقط في حياتها الشخصية مؤكدة سعادتها باتخاذ قرار الارتباط به خلال فترة زمنية وجيزة على غير طبيعتها حيث تتخذ جميع قراراتها عقب تفكير عميق

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كواليس عقد قرآن نيللي كريم وزوجها هشام عاشور

يبحث الملايين من جمهور الفنانة نيللي كريم على مواعيد برنامج منى الشاذلى لمشاهدة كواليس عقد قرآنها من لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور والذي أحدث ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي حيث أكد زوجها أنه اتخذ قرار الزواج منها خلال 3 ثواني فقط من رؤيتها نظرا لتمتعها بشخصية مميزة يحبها الجميع مؤكدا أنه لم يكن يرغب في إقامة حفل زفاف إنما كان يخطط لكتب كتاب يحضره أقل من 10 أشخاص فقط ولكن الأمر تطور نظرا لأصدقاء الطرفين