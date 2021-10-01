الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مشغولات ذهبية وفضية «مهربة» بـ2 مليون جنيه فى شرم الشيخ

حملة رقابية
حملة رقابية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملة رقابية على مدينة شرم الشيخ برئاسة المهندس إبراهيم حارون، وكيل المديرية، وبالتنسيق مع 5 جهات رقابية، على محلات المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة والمشغولات الفضية، للتأكد من الدمغ من مصلحة الدمغة والموازين والتأكد من سداد الضرائب المستحقة عليها، بهدف استرداد حقوق الدولة.

قال المهندس إبراهيم حارون، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، لـ"الدستور"، إن الحملة الرقابية هي الأكبر من نوعها، واستهدفت نحو 16 محلا تجاريا لمصوغات الذهب والمعادن النفيسة والمشغولات الذهبية، وتمكنت من ضبط كيلوجرام مشغولات ذهبية غير مدموغة وواردة من الخارج دون سداد أي ضرائب، تصل قيمتها ماليا 1.5 مليون جنيه، فضلا عن أنها تمكنت من ضبط 15 كيلوجرام مشغولات فضية تجاوزت قيمتها نصف مليون جنيه واردة من الخارج، لتصل القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والمعادن النفيسة والفضية لاثنين مليون جنيه.

وأضاف أنه على الفور تم تحرير محاضر لهذه المخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة، وتم التحفظ ومصادرة جميع هذه المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة والمشغولات الفضية.

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