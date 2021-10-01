مصر أفضل وجهة جاذبة للاستثمار فى إفريقيا للعام الرابع على التوالى

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية 2021، وفقاً لتقرير "أين تستثمر في إفريقيا" الصادر عن بنك "راند ميرشانت" عام 2021، حيث جاءت مصر كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار في إفريقيا للعام الرابع على التوالي.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تضرر الاقتصاد المصري من الوباء، إلا أن مصر كانت من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو، بفضل التدابير السريعة التي اتخذتها الدولة المصرية.

وأكد المركز، في بيان له: لا شك أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بملف الاستثمار، وسعت بشكل جاد على مدار السنوات الماضية لدعم وتهيئة بيئة ومناخ الاستثمار، من خلال اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتشجيع المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد المصري ولعملية التنمية بشكل عام.

وقد حصلت المغرب على المركز الثاني في القارة، تليها جنوب إفريقيا في المركز الثالث، ثم رواندا، وبوتسوانا.

يشار إلى أن مؤشر جاذبية الاستثمار في القارة الإفريقية هو مؤشر سنوي، يهدف إلى قياس مدى جاذبية الاستثمار في الدول الإفريقية من خلال تحليل عاملين أساسيين، هما: حجم النشاط الاقتصادي الذي يتكون من حجم السوق ونموها، وبيئة التشغيل الذي يتكون من مؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية ومؤشر مدركات الفساد ومؤشر الحرية الاقتصادية.

وفي سياق آخر، كانت قد تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي رابطاً إلكترونياً منسوباً لوزارة التربية والتعليم بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021-2022.

وقد قام صباح اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرابط الإلكتروني المتداول بشأن تقديم المعلمين الراغبين في التطوع للعمل بالمدارس خلال العام الدراسي 2021-2022، وأن الرابط الإلكتروني المتداول مزيف، وغير تابع للوزارة على الإطلاق، مُوضحةً أن إجراءات تقدم المعلمين للتطوع لا تتم إلكترونياً، وإنما يستلزم قيام المعلمين الراغبين في التطوع بتقديم كافة الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية الموجودة على مستوى كل محافظة، مُشيرةً إلى أنه يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة في كل مادة وحسب احتياجات المدارس في الإدارة التعليمية، على أن يتم عمل اختبارات ومقابلة شخصية للمتقدمين قبل القبول رسمياً.