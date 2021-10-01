«الزراعة» تتفقد إنتاج شتلات قصب السكر ومكافحة دودة الحشد في أسوان

زار وفد علمي وفني برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور مصطفى عبدالجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية، محافظة أسوان لبحث ما تم إنجازه من خطة تحويل نظام زراعة قصب السكر إلي نظام الشتلات ومتابعة حالة دودة الحشد ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة والمحطات البحثية وتطوير نظم الري إلي أنظمة الري الحديث ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبتكليف من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الوفد قام بزيارة محطة إنتاج شتلات قصب السكر في كوم أمبو بمحافظة أسوان والتي تستهدف إنتاج 15 مليون شتلة قصب سنويا، لتلبية احتياجات إعادة تأهيل زراعات القصب في المحافظة والوقوف علي مشاكل المزارعين لدعم هذه المنظومة لزيادة عائد منتجي قصب السكر من المحصول.

وأضاف أن الزراعة بالشتلات سوف تؤدي إلى تخفيض كميات القصب العيدان المستهلكة كتقاوي كمان أن تكلفة الزراعة الآلية بالشتلات ستخفض تكاليف الزراعة العادية اليدوية وتسهم في ترشيد المياه.

وفيما يتعلق بحالة دودة الحشد الخريفية، أكد «سليمان»، ان الوفد تفقد حالة الزراعات المتضررة من «دودة الحشد»، والتأكيد علي أهمية توعية المزارعين بالطرق الفنية والعلمية لاحتواء الآفة والسيطرة عليها وفقا للتوصيات الفنية الصادرة عن وزارة الزراعة.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية أن مصر تعد أحد البلدان النموذجية التي نجحت في السيطرة حتى الآن على مخاطر آفة دودة الحشد خلال السنوات القليلة الماضية بالتعاون مع مختلف الأجهزة الفنية والوزارات في المحافظات، مشددا على أن تكليفات وزير الزراعة تشمل المتابعة المستمرة لحالة دودة الحشد والتنسيق بين مختلف الجهات التابعة للوزارة في إطار العمل الجماعي وليس بمنطق الجزر المنعزلة لتحقيق النجاح المنشود.

ومن جهته، قال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمسؤول عن ملف حصر ورفع كفاءه الأصول، إن الوفد قام بتفقد محطتي كوم أمبو ووادي الصعايدة للوقوف علي الوضع الحالي للأصول المملوكة للدولة لضمن أعلي كفاءة إقتصادية تخدم الزراعة وخطط الدولة المصرية، وأن الوفد تفقد الزراعات التي تم تحويلها من نظم الري التقليدية إلى الري الحديث، وعقد حوارات مع المزارعين للتوعية بأهمية.