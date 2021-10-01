الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات على المحلات لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الجهات المعنية بتكثيف حملات متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء والتي سيتم تطبيقها بدءًا من اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021، والخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة و"الكافيهات" والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية خلال فصل الشتاء وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة بكل حسم.

وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، وطبقا لقرارات اللجنة العليا للمحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية.

 - مواعيد فتح وغلق المحلات شتاء


وأوضح محافظ أسيوط أنه بموجب هذه الإجراءات ستبدأ المحال التجارية والمراكز التجارية نشاطها من الساعة 7 صباحًا ويتم الغلق في تمام الساعة 10 مساءًا، وفيما يتعلق بالبازارات والكافيهات والمطاعم سيكون العمل شتاء من 5 صباحًا وحتى 12مساءًا وفيما يتعلق بالورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكانية سيكون مواعيد عملها من 8 صباحًا حتى 6 مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن. 

 وأضاف "سعد " أن يومي الخميس والجمعة سيتم فتح المحال التجارية والمراكز التجارية من 7 صباحًا حتى 11مساءًا وفيما يتعلق بالمطاعم والكافيهات والبازارات ستعمل يومي الخميس والجمعة من 5 صباحًا حتى 1صباحاً ويستثنى من هذا القرار محال السوبر ماركت والبقالة والافران والمخابز ويراعي الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات كما سيتم استمرار خدمة التيك أواي والتوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة صيفًا وشتاء.

- متابعة مستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة


وكلف المحافظ غرفتي الأزمات والعمليات بالمحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والمدن والأحياء للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم طبقًا للقرار للحد من انتشار فيروس كورونا في ظل جهود الدولة المستمرة في هذا الشأن مؤكدًا أن الحكومة تسعي من خلال تطبيق تلك القرار تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والمرافق العامة للدولة والبنية التحتية.

الفوضى اسيوط محافظة وزارة الصحة محافظ أسيوط الخضروات وزير التنمية المحلية اللجنة العليا صيدليات التنمية المحلية الإجراءات القانونية اللواء عصام سعد

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