تجديد حبس تاجرى مخدرات ضبطا بـ200 طربة حشيش فى الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 200 طربه حشيش بقصد الاتجار به علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سريه بقيام عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة قسمى شرطة "مينا البصل، وثان المنتزه" مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 500 جرام ومبلغ مالى وهاتفى محمول.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وأيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 1٫460٫000 جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.