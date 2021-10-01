الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

رسالة شكر من حماقي للرئيس السيسي في حفله بمتحف الحضارة (صور)

حماقي
حماقي

أحيا الميجا ستار محمد حماقي أول حفل يقام بالمتحف القومي الحضارة المصرية في الفسطاط، بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله لموكب المومياوات من ملوك وملكات الحضارة المصرية القديمة التي تم نقلها  في مسيرة عالمية من المتحف المصري .

افتتح حماقي حفل متحف الحضارات بأغنية  "نفسي ابقى جنوا" وسط هتافات وصيحات الإعجاب بعدها حرص حماقي على تحية الحضور من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية ثم وجه حماقي كلمة للحضور أعرب فيها عن فخره بوجوده داخل مكان عظيم مثل المتحف القومي للحضارة المصرية ووجه الشكر لكل القائمين على هذا السرح الضخم وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن هذه هي المكانة التي تستحقها مصر.

 


كما وجه حماقي الشكر مرة أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي في ختام الحفل، مشيراً إلى أن إنجازات الرئيس في كل المجالات وليس محتف الحضارات فقط وأننا بالفعل لمسنا التغيير والنهضة التي تشهدها مصر وأهدى أغنيتي "أم الدنيا" و"طبعا قادرين نعلمها" له ولكل وطني يسانده في بناء وتطوير مصر.

 

وحضر حماقي بصحبة مدير أعماله المنتج حمدي بدر وأشعل الحفل بالعديد من أغانيه المميزة التي تألق بها حماقي طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" و "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ،"احلي حاجة فيكي" ،"يا ستار" .. بالإضافة إلى الخمس أغنيات الجديدة التي أطلقها مؤخرا من ألبوم "يا فاتني" والتي حصدت جميعها تريندات المراكز الأولى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي وهي "زيها مين" ، "لوهتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" بالإضافة إلى "عرض مستمر" .

 

 

 

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