«الداخلية» توزع حقائب مدرسية على أطفال «السلام»

استمراراً لتفعيل مبادرة كلنا واحد "أهلاً مدارس"، تحت رعاية رئيس الجمهورية ، وبمناسبة قرب حلول العام الدراسي الجديد، نظمت وزارة الداخلية قافلة استهدفت حي أهالينا بمنطقة السلام بالقاهرة.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية (حقائب وأدوات مدرسية) بالمجان على المواطنين ، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ولاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالي، مشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.