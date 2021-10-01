الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تُعلن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» مع عودة المدارس ورفع القيود

كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، عقب رفع معظم قيود الوباء ومع إعادة فتح المدارس والمكاتب.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار عودة المدارس جاء عقب تطعيم نحو 49 مليون شخص، أي بنسبة 90% من إجمالي السكان البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم 83% أي نحو 45 مليون شخص بالجرعة الثانية من اللقاح.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الرحلات التي تم إجراؤها على طرق المملكة المتحدة وفي وسائل النقل العام اقترب من مستويات ما قبل الجائحة أيضا؛ حيث عاد موظفو المكاتب تدريجياً إلى مراكز المدن.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل البريطانية، فإن الرحلات بالسيارات تقل بنقاط مئوية قليلة فقط عن الأسبوع المكافئ في عام 2019، وذلك على الرغم من الارتفاع في رحلات السكك الحديدية والحافلات الوطنية، ولا يزال استخدام وسائل النقل العام أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 36 ألفا و480 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و173 وفاة ناجمة عنه حتى أمس الخميس.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و738 ألفا و145 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 136 ألفًا و719 وفاة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن 89,7% من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82,4% على الجرعتين اللازمتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

لمدة 30 يوماً.. غلق مطلع الدائري «من الكورنيش إلى المريوطية»

رئيس «شعبة البن» يكشف لـ«الدستور» أسرار صناعة القهوة

كرواتيا تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم