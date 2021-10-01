بريطانيا تُعلن ارتفاع الإصابات بـ«كورونا» مع عودة المدارس ورفع القيود

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي، عقب رفع معظم قيود الوباء ومع إعادة فتح المدارس والمكاتب.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، أن قرار عودة المدارس جاء عقب تطعيم نحو 49 مليون شخص، أي بنسبة 90% من إجمالي السكان البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تم تطعيم 83% أي نحو 45 مليون شخص بالجرعة الثانية من اللقاح.

وأوضحت الصحيفة أن عدد الرحلات التي تم إجراؤها على طرق المملكة المتحدة وفي وسائل النقل العام اقترب من مستويات ما قبل الجائحة أيضا؛ حيث عاد موظفو المكاتب تدريجياً إلى مراكز المدن.

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة النقل البريطانية، فإن الرحلات بالسيارات تقل بنقاط مئوية قليلة فقط عن الأسبوع المكافئ في عام 2019، وذلك على الرغم من الارتفاع في رحلات السكك الحديدية والحافلات الوطنية، ولا يزال استخدام وسائل النقل العام أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

وكانت قد أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 36 ألفا و480 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و173 وفاة ناجمة عنه حتى أمس الخميس.

ووفقا لأحدث البيانات التي نشرتها الحكومة عبر موقعها على الإنترنت، ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة منذ بداية تفشي الوباء إلى 7 ملايين و738 ألفا و145 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 136 ألفًا و719 وفاة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن 89,7% من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 82,4% على الجرعتين اللازمتين.