كرواتيا تسجل 1517 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكرواتية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 406 آلاف و307 حالات، بعد إصابة 1517 شخصا في أخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان على موقعها الإلكتروني بأن البلاد سجلت في نفس الوقت 1392 حالة شفاء تام من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 388 ألفا و667 حالة، بينما يوجد 738 مريضًا بكوفيد حتى الآن في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، منهم 99 على أجهزة التنفس الصناعي.

كذلك، سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 10 حالات وفاة مرتبطة بكوفيد في الساعات الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و650 حالة.