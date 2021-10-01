«الخطوط القطرية» تضيف شرم الشيخ إلى وجهاتها وتستأنف رحلاتها للأقصر

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تدشين رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ اعتبارًا من 3 ديسمبر المقبل، بواقع رحلتين أسبوعيًا، كما ستستأنف رحلاتها إلى مدينة الأقصر اعتبارًا من 23 نوفمبر المقبل، مع تشغيل أربع رحلات أسبوعيًا، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات القطرية للقاهرة إلى ثلاث رحلات يوميًا ابتداءً من اليوم الجمعة، وذلك ضمن جهود الناقلة القطرية لتعزيز حضورها في مصر.

وذكرت الخطوط الجوية القطرية، في بيانٍ مساء الخميس، أنه مع استئناف الرحلات إلى الأقصر وإطلاق الرحلات الجديدة إلى شرم الشيخ، ستشغل الناقلة القطرية 34 رحلة أسبوعيًا في المجمل إلى مختلف وجهاتها في مصر عبر مطار حمد الدولي.

وسيتيح استئناف الرحلات إلى الأقصر وإطلاق الرحلات الجديدة إلى شرم الشيخ للمسافرين من هذه الوجهات أفضل خيارات السفر إلى أكثر من 140 وجهة عالميًا في آسيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، والأمريكيتين.

وستشغل الناقلة الوطنية لدولة قطر الرحلات الجديدة على متن طائرة من طراز «إيرباص A320»، والتي تضم 12 مقعدًا على الدرجة الأولى، و132 مقعدًا على الدرجة السياحية.

- سياسة حجوزات مرنة

كما تقدم الخطوط الجوية القطرية سياسة حجوزات مرنة تتيح للمسافرين إمكانية تغيير وجهة وتاريخ السفر لعددٍ غير محدود من المرات، دون رسوم إضافية لجميع التذاكر، للسفر قبل 31 مايو 2022.

وأوضح البيان أن الرحلات الجديدة ستوفر المزيد من خيارات السفر لمشجعي كرة القدم المصريين لحضور بطولة كأس العرب «FIFA قطر 2021» لمتابعة المنتخب المصري، والاستمتاع بأرقى مستويات الضيافة القطرية، حيث ستقام البطولة المرتقبة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2021.

جدول رحلات الخطوط القطرية إلى الأقصر وشرم الشيخ

- قطر تستأنف رحلاتها إلى المدينة المنورة

وفي سياقٍ متصل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، بالمملكة العربية السعودية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، بواقع 4 رحلات أسبوعيًا.

وذكرت الخطوط القطرية، في بيانها، أنه مع استئناف هذه الرحلات سيتمكن المسافرون من وإلى المدينة المنورة، من زيارة أكثر من 140 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين عبر مطار حمد الدولي.