ليبيا تسجل 13 وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الجمعة، تسجيل 13 حالة وفاة و1007 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها 193 حالة حرجة، إضافة إلى 1311 حالة شفاء.

وقال المركز في بيانه رقم «523»، بشأن الوضع الوبائي في البلاد: "إنه تسلم الخميس، 4851 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3844 عينة، وإيجابية 1007 عينات بنسبة 20.7% من إجمالي العينات المفحوصة".

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس، منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 341 ألفا و91 حالة، بينها 75 ألفا و542 نشطة، و260 ألفا و885 شفاء، و4664 وفاة.

وبالنسبة للتطعيم ضد الفيروس، فقد بلغ العدد الإجمالي لمتلقي الجرعة الأولى مليونا و393 ألفا و30 شخصا، فيما تلقى 211 ألفا و278 شخصا الجرعة الثانية.

وأظهر إحصاء لرويترز، أمس، أن أكثر من 233.22 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و977224.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.