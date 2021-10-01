أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية من ضبط 1993 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 14,8 طن سكر حر وملح طعام بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية من حيث اللون والملمس، ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 10 أطنان أرز أبيض بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية "شوائب – أتربة" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 15 طناً "منظفات صناعية" كلور – ماغنسيوم ألوان صناعية - سلوفنيك معبأة داخل براميل غير مطابقة للمواصفات القياسية بدون بيانات "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة مالك شركة لتعبئة وتوريد خامات المنظفات والسلفونيك "بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط إسطوانات كبيرة الحجم معبأة وموجودة بالمصنع بها نقص فى الأوزان (243 طن "غاز صب") تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قُدرت بـ 1,263,000 جنيه، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الغازات البترولية) بمحافظة دمياط ، وضبط (1,34 طن "أسماك") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة دمياط.

وأسفرت الجهود عن ضبط (7,4 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة، وضبط (2,97 طن "لحوم مستوردة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات الجاهزة التابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (5,25 طن دقيق بلدى مدعم) لم يتم تثبيتهم بسجل حركة الدقيق للإتجار به فى السوق السوداء تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قُدرت الكمية بـ32550 جنيها، بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة .

وأسفرت الجهود عن ضبط (10 أطنان "أسمدة زراعية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية وضبط (1500000 "مليون وخمسمائة ألف قرص أدوية") خاصة بعلاج "منشطات – فيتامينات - أدوية تخسيس – مكملات غذائية " مهربة جمركياً "مجهولة المصدر" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية"بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.