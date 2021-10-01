ضبط عصابة سرقة السيارات فى القليوبية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة إصابة مزارع بطلق نارى وسرقة سيارة كرهاً عنه.

يأتي هذا في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان بنها بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله مزارعاً، يقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية، مصابا بكسر بالساق (ادعاء طلق ناري).

بسؤال شقيقه قرر أنه حال سيره رفقة المصاب بسيارة نقل، قيادة المصاب، محملة برءوس ماشية بطريق (منيا القمح- بنها) فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى، أحدهم يحمل سلاحا ناريا (بندقية آلية)، باعتراض طريقهما وإجبارهما على الترجل من السيارة، ولدى مقاومة المجنى عليه لهم أطلق أحدهم عيارا ناريا فأحدث إصابته المشار إليها، واستولوا على السيارة ورءوس الماشية.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيا مكونا من (6 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى القاهرة والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام تنسيقاً مع مديريتى أمن (القاهرة، القليوبية) وأمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث اتفقوا فيما بينهم على سرقة إحدى السيارات كرهاً عن قائديها، وفى سبيل ذلك أعد أحدهم السلاح النارى وسيارة ملاكى وأرشدوا عن (2 رأس ماشية "المُبلغ بسرقتهما"- البندقية الآلية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة- السيارة المُبلغ بسرقتها- السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وتبين أنها "مُستأجرة").