الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه المنيا»: ورشة عمل لمديري عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية اختبارات المسار الوظيفى وأهمية وضع أسس وقواعد للترقية داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، للارتقاء بأداء العاملين وتنمية مهاراتهم الإدارية والتخصصية.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

فى سياق متصل، استضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورشة عمل ضمن مديرى عموم إدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة، حيث افتتح الورشة المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا.

 وأكد المهندس ياسر الشهاوى، أهمية تدريب العاملين والتأهيل لتجهيز كوادر قادرة على القيادة بأسس علمية ومهنية فى ظل المبادرة  الرئاسية لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" والتى تتطلب تطوير العمل داخل كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة.

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي 

وفيما أوضحت غادة عبد الوهاب، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة، أن المسار الوظيفي فى مراحله المختلفة إحدي آليات تنمية الموارد البشرية بالشركة، باستخدام الوسائل المنهجية الملائمة والبرامج التخصصية المطورة،  حيث يتضمن ثلاث خطوات أساسية هي التخطيط والتنفيذ والتقييم.

 وقالت إيمان خضر، مدير عام المسار الوظيفى بالشركة القابضة، إن الورشة تهدف إلى مراجعة إجراءات المسار الوظيفى بالشركات التابعة لعمل خطة للموقف التنفيذى خلال الفترة المقبلة والتحديثات المطلوبه لمناهج  المسار الوظيفى طبقا للاحتياجات الخاصة بالعمل.

القابضة مياه الشرب الصرف الصحي العاملين اختيارات المسار الوظيفي

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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