أبرزها الألوان الفاتحة و«البليزر»..«فاشون بلوجر» تكشف موضة خريف وشتاء 2021-2022 (صور)
تسعى الفتيات لمعرفة موضة خريف شتاء 2022، وذلك للوقوف على اختيارات موديلات العام الجديد خاصة ونحن في نهاية الخريف وعلى أبواب فصل الشتاء، لذا توضح الفاشون بلوجر ابتسام القاضي موضة خريف شتاء 2022.
و قالت ابتسام القاضي، أن فكرة أن يكون لديكِ القمصان الملونة فكرة جيدة للغاية خاصة الألوان الفاتحة، ويمكن التنسيق من خلالها بالبلوفر أو "الفيست" الشتوي لإطلالة رائعة، فلا يستغرق الأمر ثواني معدودة من التفكير في فكرة التنسيق بصورة سريعة.
وأضافت أن القميص "الأوفر سايز"، أيضًا من الاختيارات الجيدة للخريف ويمكن ارتداء منه "السادة" أو المنقوش، فهي مريحة ويمكن إغلاق القميص أو تركه مفتوحًا، وارتداء بلوفر خفيف أسفل منه، وتابعت أما البنطلونات الواسعة هي تعتبر خيار جيد جدًا للمحجبات خاصة ذات الأرجل الواسعة.
- أبرز قواعد موضة خريف وشتاء 2021-2022
وهناك قواعد عليك كسرها بموضة الخريف والشتاء وهي:-
- اعتماد اللون الأبيض لابد من كسر هذه العادة يمكن تنسيقه كسره بلون آخر .
- اعتماد لونين صارخين في ذات الإطلالة عليكِ اختيار لون هادىء مثل ألون النود ولون آخر صارخ.
- الفرو يمكن ارتدائه بخلاف المساء أي يمكن تنسيقه في الصباح ايضًا.
- لا يمكن اعتماد أكثر من نقشه في إطلالة واحدة هذا أمر غير جيد على الإطلاق حتى لا يمكن وصف الإطلالة بالمزدحمة.
- واتخذ "البليزر" مكانة مرموقة لخريف شتاء هذا العام ويمكن تنسيقه بعده طرق يأتي أبرزها على سبيل المثال في حالة البليزر الزهري يتم تنسيقه مع القميص الأبيض والجينز أو البنطلون الأسود وغيرها من التنسيقات المعروفة التى يتم استلهمها من موقع الصور الشهير "إنستجرام"، فلابد من كسر قاعدة أن البليزر للصيف فقط والجواكيت يتم تخصيصها للشتاء والخريف.
- ولا مانع من إضافة المعاطف الملونة لموسم هذا الشتاء فهي تعد من الأمور المبهجة والتى يفضل ارتدائها العديد من الفتيات.