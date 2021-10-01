أبرزها الألوان الفاتحة و«البليزر»..«فاشون بلوجر» تكشف موضة خريف وشتاء 2021-2022 (صور)

تسعى الفتيات لمعرفة موضة خريف شتاء 2022، وذلك للوقوف على اختيارات موديلات العام الجديد خاصة ونحن في نهاية الخريف وعلى أبواب فصل الشتاء، لذا توضح الفاشون بلوجر ابتسام القاضي موضة خريف شتاء 2022.

و قالت ابتسام القاضي، أن فكرة أن يكون لديكِ القمصان الملونة فكرة جيدة للغاية خاصة الألوان الفاتحة، ويمكن التنسيق من خلالها بالبلوفر أو "الفيست" الشتوي لإطلالة رائعة، فلا يستغرق الأمر ثواني معدودة من التفكير في فكرة التنسيق بصورة سريعة.

وأضافت أن القميص "الأوفر سايز"، أيضًا من الاختيارات الجيدة للخريف ويمكن ارتداء منه "السادة" أو المنقوش، فهي مريحة ويمكن إغلاق القميص أو تركه مفتوحًا، وارتداء بلوفر خفيف أسفل منه، وتابعت أما البنطلونات الواسعة هي تعتبر خيار جيد جدًا للمحجبات خاصة ذات الأرجل الواسعة.

- أبرز قواعد موضة خريف وشتاء 2021-2022

وهناك قواعد عليك كسرها بموضة الخريف والشتاء وهي:-