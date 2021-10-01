رئيس نيجيريا يعلن رفعًا مشروطًا للحظر على «تويتر»

أمر الرئيس النيجيري، محمدو بوهاري، برفع الحظر على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، شريطة استخدام منصة التواصل الاجتماعي في "الأعمال والمشاركة الإيجابية".

كانت إدارة بوهاري قد عرقلت الوصول إلى خدمات "تويتر" في أكبر دول إفريقيا كثافة سكانية، في الخامس من يونيو الماضي، بعد أن حذفت الشركة إحدى تغريداتها بسبب انتهاكها لقواعدها، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

كان وزير الإعلام، لاي محمد قد صرح في أغسطس الماضي أن الحكومة والشركة على وشك التوصل لاتفاق بشأن استئناف شركة "تويتر" عملياتها في نيجيريا.

وقال بوهاري، في خطاب، أرسلته الرئاسة بالبريد الإلكتروني "نحن كدولة، فإننا ملتزمون بأن تستخدم الشركات الرقمية منصاتها لدعم حياة مواطنينا واحترام سيادة نيجيريا والقيم الثقافية وتعزيز السلامة الإلكترونية".

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة "تويتر" الأمريكية للتواصل الاجتماعي، أنها ستدفع 809.5 مليون دولار أمريكي لتسوية دعوى قضائية تُفيد بأن الشركة ضللت المستثمرين.

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إلى أن صفقة التسوية تنص أيضا على الشركة ورؤسائها التنفيذيين جاك دورسي وريتشارد كوستولو بالاستمرار في الامتناع عن ارتكاب أي أخطاء أو أفعال غير ملائمة.

وأضافت الصحيفة أن الدعوى تزعم أن شركة تويتر خلال نوفمبر 2014 عقدت "تجمعا حماسيا للمحللين في محاولة لدعم ثقة المستثمر"، كما دعت أن تويتر "قدمت توقعات نمو غير واقعية خلال الفعالية لتهدئة شكوك المستثمرين".

ومن جانبها، ذكرت الشركة في بيان أنها تنوي دفع غرامة التسوية بأموال نقدية بحلول نهاية 2021.

ويسعى موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى توفير المزيد من وسائل التعبير عن الرأي أو المشاعر تجاه أي تغريدة يتم نشرها على الموقع.

ويقوم حاليا مستخدمو تويتر بالنقر على زر قلب للتعبير عن "إعجاب" بأي تغريدة.

ولكن موقع التواصل الاجتماعي بدأ قبل قليل اختبار خاصية جديدة باسم "تويت ري أكشنز" أو "ردود الفعل على التغريدة" تتيح للمستخدمين خيار النقر على الرموز التعبيرية مثل وجه ضاحك أو وجه حزين مع دمعة واحدة، أو وجه يفكر أو قلب أو يدان تصفقان.