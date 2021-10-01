الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تيام مصطفى قمر «غاضب».. وليلى أحمد زاهر السبب

تيام
تيام

أبدى الفنان الشاب تيام مصطفى قمر، استغرابه الشديد من كم الأخبار التي تتناول عن حياته الشخصية بشكل غير حقيقي.

وقال “قمر”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه لا يعلم أسباب للشائعات التي تلاحقه طوال الوقت، حول أمور شخصية للغاية يتحدث فيها البعض وكأنها حقيقة، على حد قوله.

ولفت إلى أن هناك إناس لا يعرفهم؛ دائمًا ما يسببون له المشاكل بسبب الأخبار التي تنشر عنه، وآخرها ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر، مؤكدًًا أن “هذه الأمور والأخبار المتداولة ليست حقيقية على الإطلاق”.

وأشار إلى أن “العلاقة مع ليلى زاهر ما هي الإ صداقة قوية للغاية لا أكثر من ذلك ولا أقل”، لافتًا: إلى أن “المقربين منّا لا يتحدثان نهائيًا عن هذا الأمر، وهناك الكثيرين ممن لا يعلمان شيئًا عني أو عن ليلى، يتحدثان كأن الأمور تخصهم، وهذا يضايقني كثيرًا”.

وتابع:"أتمنى أن يصمت من لا يعلم شيء عني، وأن يأخذوا المعلومات مني في أي خبر يخص حياتي الشخصية، ولا يستباح الكلام عني بهذه الطريقة التي أصبحت يومية".

 

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