ضبط موظف اختلس قيمة 20 طن أسمدة فى سوهاج

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بقيام موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج، باختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والاستيلاء على قيمتها لنفسه.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وبالفحص تبين قيام المشكو فى حقه، باستغلال موقعه الوظيفى أثناء فترة عمله بالجهة المشار إليها كونه المنوط به الإشراف على بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوريد قيمتها بحساب الجمعية التابعة لجهة عمله بالبنك الزراعى، وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع كمية من الأسمدة المدعمة لعدد من المزارعين من خلال استخدام الكروت الزراعية الذكية الخاصة بهم وسحب مبالغ مالية قيمة تلك الأسمدة من ماكينة الصراف الآلى واختلاسها لنفسه وعدم توريدها بحساب الجمعية بالبنك، وكذا قيامه باختلاس كميات الأسمدة المباعة التى وزنت 20 طنا لنفسه وعدم تسليمها للمزارعين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.