الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تخصص 7 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنمائية للسودان

المديرة التنفيذية
المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية، سامانثا باور

قالت المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية، سامانثا باور، إن الولايات المتحدة خصصت 7 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنمائية للسودان.

وأضافت سامانثا باور - في تصريحات لقناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الجمعة، "نحن نعمل عن كسب مع الحكومة وشركائنا من المجتمع المدني لتوسيع برامج المساعدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أشاد، أمس، بالإنجازات الرائعة للحكومة الانتقالية في السودان منذ توليها إدارة شؤون البلاد قبل عامين.

وأوضح أن السودان قام أيضا بإصلاحات اقتصادية طموحة، تُوجت بمبادرة نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، موضحا أنها ستتيح قدرًا من التخفيف من عبء ديون السودان الذي لا يمكن تحمله ويحرر الموارد التي تشتد الحاجة إليها من المؤسسات المالية الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يبذل قصارى جهده للمساعدة في دفع هذه الجهود وغيرها .

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