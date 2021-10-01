كوريا الجنوبية تسجل 2486 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، تسجيل 2486 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية تفشي الوباء إلى 313 ألفا و773 إصابة.

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض - في بيان أوردته وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء - أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية أيضا تسجيل 16 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2497 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 275 ألفا و576 حالة، وذلك بعد تسجيل 1371 حالة شفاء جديدة.