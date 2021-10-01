عصابة تسرق «العريس المخدوع» بـ«الكلوزايين»: «كانوا هيجوزوني»

ننشر أمر إحالة القضية رقم 120 لسنة 2021 كلي حلوان برئاسة المستشار أحمد الشيمي المحامي العام لنيابة حلوان الكلية بإحالة 8 متهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة النصب والزواج الوهمي على فيسبوك,

المتهمون هم سحر .س ، 52 سنة ، ربة منزل، شريهان .م ، 36 سنة ، عاملة، صابرين .خ ، 23 سنة ، ربة منزل، أميرة .م ، 23 سنة ، ربة منزل، ندي .م ، 23 سنة ، ربة منزل، مريم .م، 19 سنة، ربة منزل، اسماء .م ,29 سنة ، بدون عمل، محمد .ا 31 سنة ، بدون عمل.

كشف أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أنهم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه أسامة طه بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإعداد مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه واستهلوه بتحضير وتجهيز وسيلة بطشهم عقار الكلوزايين وما أن آمن ضحيتهم لهم غافلوه بدسه خفية بشرابه حتى احتساه فتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من إفقاده الوعي واعدام مقاومته والاستيلاء على ممتلكاته تاركين إياه مسجي أرضا حتى تم تدارك حالته الصحية بتلقي العلاج بالمستشفى علي النحو الوارد بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما استخدموا حسابا إلكترونيا على فيسبوك بقصد تسهيل ارتكاب الجريمة.

وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد أسامه .ط مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه من قبل المتهمات المضبوطات وأضاف أنه تعرف على إحداهن عن طريق فيسبوك على صفحة “الهدى للزواج” وبالتواصل معه تم استدراجه بدعوى اختيار العروس التي يرغب في عقد قرانه عليها وبتقابله مع المتهمات في أحد المقاهي غافلوه بدون علمه وقاموا بدس عقار يسبب التخدير وما أن استفاق وجد نفسه ملقيا على جانب الطريق وتم إيصاله للمشفى لتلقي العلاج وتبين له سرقة منقولاته.

وشهد مدحت.ا بالمعاش بتواجده رفقة المجني عليه حال تقابله مع المتهمات بأحد المقاهي رغبته بالزواج وبمغادرتهم نما إلى علمه عقب ذلك تعرض صديقه لواقعة سرقة من قبلهم.

وأضاف مجري التحريات بالقضية بصحة ما جاء بأقوال المجني عليه وصديقه وان تحرياته السرية دلته علي قيام المتهمين من الاول حتي الثامن بإعداد مخطط اجرامي لسرقة الرجال بطريق الإكراه عن طريق استدراجهم بالتحاليل عن طريق إنشاء حساب على فيسبوك للزواج والاتفاق مع ضحايهم علي التقابل في المقاهي لروية العروس ليقوموا بدس مواد مخدرة بشرابهم وسرقة ضحاياهم وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ممتلكاته.