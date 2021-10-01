الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 603 تعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية في بني سويف

تعديات
تعديات

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، إنه تم أمس الخميس إزالة 25 حالة تعد  بقرية  الحيبة مركز، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 603 حالات تعد منذ بدء الموجة الـ18، فيما تتواصل الحملات طبقاً للجدول الزمنى المعد ويستهدف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، بشأن سير العمل في حملات الموجة الثامنة عشر لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والتي بدأت 13 سبتمبر الماضي ويتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر (سبتمبر،أكتوبر  ونوفمبر)،في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة ،تنفيذا  لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة

وأشار المحافظ إلى أهمية استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أهمية أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة وحالات التعدى التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خاصة وأن ملف مواجهة التعديات يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وفى سياق آخر.. أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه سيتم ترحيل خط مياه 16 بوصة بقرية دنديل، ما يترتب عليه قطع المياه عن قرى (باها، الحاجر، السعادنة) بمركز بني سويف، و(دنديل، كوم أبوخلاد، البرج والعزب التابعة لدنديل) بمركز ناصر، بداية من الساعة 1 صباح يوم السبت 2 أكتوبر ولمدة 24 ساعة.

بني سويف أراضي زراعية اللجنة العليا أملاك الدولة البناء المخالف الدكتور محمد هاني غنيم

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