السجن مدى الحياة لشخص أحرق مسجداً وهاجم معبداً يهودياً في كاليفورنيا

أصدرت محكمة أمريكية، حكما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية العفو المشروط على رجل اعترف بقتل شخص، وإصابة ثلاثة آخرين في إطلاق نار بمعبد يهودي في كاليفورنيا، بعد نحو شهر من إضرامه النار عمدا في مسجد قريب.

واعترف جون إرنست بتهمة واحدة بالقتل وثلاث تهم بالشروع في القتل، وتهمة حرق دار للعبادة عمدا، في اتفاق مع الادعاء العام المحلي جنبه احتمال مواجهة عقوبة الإعدام، وفقا لوكالة رويترز.

وقضت محكمة في سان دييغو بالسجن مدى الحياة بعد أقل من أسبوعين من اعترافه بالذنب في تهم بارتكاب جرائم كراهية تتعلق بالهجومين اللذين وقعا في عام 2019.

كما يواجه إرنست عقوبة إضافية محتملة بالسجن مدى الحياة عندما تصدر محكمة حكمها عليه في القضية الاتحادية في 28 ديسمبر.

يجدر الإشارة إلى أن إرنست قد فتح النار من بندقية على معبد يهودي شمال سان دييغو في 27 إبريل 2019، وكان عمره آنذاك 19 عاما، وقتلت امرأة تبلغ من العمر 60 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بينهم الحاخام.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن إرنست كتب بيانا عنيفا مناهضا للسامية وللمسلمين تم نشره على الإنترنت باسمه قبل دقائق من هجومه على المعبد، وقال في المنشور إنه خطط للهجوم على المعبد على مدى شهور، وأعلن مسؤوليته عن إضرام النار فجرا قبل ذلك بأسابيع في المركز الإسلامي في إسكونديدو، وهي بلدة قريبة، في هجوم ألحق أضرارا بالمركز ولم يسفر عن وقوع إصابات بشرية.

كما اعترف بأنه استلهم هجماته من المسلح الذي قتل 50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا قرب ذلك التوقيت، كما أشار إلى إطلاق نار أودى بحياة 11 شخصا في معبد في بيستبرج في أكتوبر من العام السابق.