الرباعية الدولية تؤكد دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار

أكدت اللجنة الرباعية الدولية التي تضم كلا من (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، الولايات الأمريكية المتحدة)، على دعم الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الاساسية والإصلاحات الاقتصادية.

ورحبت الرباعية الدولية، في بيان لها أوردته قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم (الجمعة)، بعودة رئيس الوزراء اليمني والحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك إلى العاصمة المؤقتة عدن.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة اليمن، وأكدتا على أهمية مشاركة الحوثيين بحسن نية في المفاوضات السياسية مع الحكومة الشرعية تحت إشراف الأمم المتحدة.

وتشهد اليمن حربا منذ 7 أعوام أدت إلى تدهور الوضع المعيشي والإنساني الذي يتفاقم يوما بعد آخر، وكانت قد أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 50 ألف شخص في 13 محافظة يمنية منذ مطلع العام الحالي.

وفي سياق متصل، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن الحصار الغاشم الذي تفرضه مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على مديرية ‎العبدية بمحافظة مأرب ومنع الإمدادات الغذائية والدوائية عن المدنيين، والقصف العشوائي الذي تشنه على قرى ومنازل المواطنين بمختلف أنواع الأسلحة عمل انتقامي جبان، يرقى لمرتبة جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية‏.

وأوضح الإرياني - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أن مديرية العبدية الصامدة جنوب محافظة مأرب تضم (5100) أسرة من أبناء المديرية والأسر النازحة القادمة من مختلف محافظات الجمهورية، فروا من بطش مليشيا الإرهاب الحوثية بحثا عن ملاذ آمن، ويعانون ظروف مأساوية جراء سنوات الحرب والتصعيد الحوثي المتواصل الذي فاقم الأوضاع الإنسانية‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، بإدانة واضحة وصريحة للتصعيد والحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على مديرية العبدية، داعيا إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهداف المدنيين في المديرية وفتح ممرات آمنه لإيصال المساعدات الإنسانية والوصول للمحتاجين.