منها اختيار الشامبو المناسب.. 15 نصيحة لإطالة الشعر بخطوات طبيعية

قد يبدو نمو الشعر ليصبح طويلا أمرًا ليس سهلاً عند بعض النساء، ويمكن أن يؤدي التقصف، أو التجعد، أو إلى ضياع محاولات المرأة في محاولة إطالة شعرها بشكل جذاب.

و ينمو الشعر ببطء شديد فقط حوالي نصف بوصة كل شهر إذا كان شعرك صحيًا وله معدل نمو طبيعي، فقد ينمو حوالي 6 بوصات في السنة، يتطلب نمو شعرك وقتًا وكثيرًا من الصبر والجهد وكل ذلك يتوقف على التالي حسب موقع "stylecraze".

1- اعتني بصحتك:

التغذية ضرورية لنمو الشعر بشكل صحي، قد يسبب نقص التغذية تساقط الشعر، ويظهره بشكل باهت وجاف ويمكن أن يؤثر الإجهاد والصدمات والتدخين والعوامل البيئية وبعض الحالات الطبية على نمو الشعر.

2- العناية بالشعر ضرورية:

الروتين الجيد للعناية بالشعر هو المفتاح للحفاظ على شعر ينمو بشكل صحي وقوي عندما يعالج الشعر جيدًا يمكنك التأكد من نمو الشعر الصحي والحفاظ على طول الشعر، فالشعر الطبيعي مسامي للغاية وعرضة للتكسر يحدث الضرر بشكل رئيسي في النهايات لأنها أقدم وأضعف الأجزاء، من الضروري إبقائها صحية لإبطاء تكسر الشعر والحفاظ على طوله.

3- اختيار الشامبو المناسب:

إذا كان الشامبو الخاص بك به مكونات تسبب مشاكل مثل السيليكون أو البارابين أو الكبريتات، فقومي فورا بتبديل الشامبو، يمكن أن تسبب الكبريتات جفافًا مفرطًا ، وقد تتسبب السيليكونات في تراكم بصيلات الشعر وانسدادها.

اختاري تركيبة لطيفة مصممة للشعر منخفض المسامية وابحثى عن المكونات العضوية والمغذية والمرطبة مثل زبدة النباتات والزيوت لمكافحة الجفاف واختاري الشامبو حسب نوع جلد فروة الرأس ونوع الشعر إذا كان شعرك وفروة رأسك جافين، يمكن أن يساعدك الشامبو الخالي من الكبريتات.

4- اغسلي شعرك بشكل أقل:

يمكن أن يكون الإفراط في الغسل والشامبو مادة كاشطة جدًا لشعرك وتجريده من الزيوت الطبيعية مما يتسبب في مزيد من الجفاف .

لذا اغسلي الشعر مرة واحدة فقط في الأسبوع إذا أصبحت فروة رأسك دهنية ، استخدمى الشامبو الجاف بين الغسلات لتنظيم الدهون.

5- رطبي شعرك:

تعمل أقنعة الشعر على ترطيب وتنعيم جذع الشعر هذا يحافظ على الشعر رطبًا وناعماً ويمكن التحكم فيه ويصبح وأقل عرضة للتلف ويحتوي البلسم العميق، وأقنعة الشعر على مكونات مقوية ومرطبة للشعر مثل الجلسرين والزيوت وزبدة النباتات والكيراتين والبروتين.

6- غذي شعرك بالزيوت:

يمكن لزيوت الشعر أن تعزز صحة الشعر عن طريق الحفاظ على ترطيبه وتغذيته وتجديد رطوبته كما انه يمنع كسر الشعر و التقصف، ويمكن أن تساعد العلاجات الزيتية في الحفاظ على طول الشعر فبعض زيوت الشعر المفيدة التي تستحق التجربة هي زيت جوز الهند والأفوكادو والأركان والجوجوبا وزيت الزيتون.

7- نقي فروة رأسك:

يزيل الشامبو المنقي تراكم المنتجات ورواسب المعادن والكلور التي تراكمت على فروة الرأس والشعر بمرور الوقت، و يحتوي على مادة "SLS" للتنظيف الشامل ومع ذلك، لا تستخدمي الشامبو المنقي أكثر من مرة كل أسبوعين لأنه قد يسبب الجفاف.

8- تجنبي استخدام أدوات التصفيف بالحرارة:

إذا كنت تحاولى الاحتفاظ بطول شعرك، فتجنبى استخدام أدوات التصفيف بالحرارة لأنها تزيد من تكسره وتقصيفه.

9- التقليم السريع:

بمجرد ملاحظة علامات التلف في أطراف الشعر، يجب قصها حتى لا تنتقل الى جذع الشعر وتتلف خصلة الشعر بأكملها.

10- تجنب تجفيف المنشفة:

تجفيف الشعر بالمنشفة ، وفركه بها يمكن أن يسبب الاحتكاك وكسر الشعر، بدلًا من ذلك لفي الشعر برفق بقميص قديم أو منشفة من الألياف الدقيقة او تركه يجف في الهواء.

11- الماء هو أفضل صديق لشعرك:

كلما استخدمت الشامبو وغسلت شعرك، كلما أصبح أكثر جفافاً لكن القليل من الماء كل يوم يمكن أن يفيد شعرك، ويجب شرب ما لا يقل عن 6-8 أكواب من الماء يوميًا، غالبًا ما يحتوي الماء على العناصر الأساسية والمغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة التي قد تساهم في صحة الشعر.

12- احمي شعرك من العوامل البيئية:

يمكن أن تتسبب العوامل البيئية مثل الرياح والتلوث والأشعة فوق البنفسجية، في إتلاف شعرك وتجعله هشًا وجافًا، غطي رأسك بقبعة أو وشاح عند الخروج في يوم حار ومشمس أو خلال الأيام العاصفة واستخدمي بخاخ الحماية من الأشعة فوق البنفسجية.

13- اختاري تسريحات الشعر السهلة والوقائية:

يمكن للضفائر و تسريحات الكعك الضيقة أن تدمر شعرك بسرعة وتتسبب في تكسره وتساقطه، إذا كنت تحاول نمو شعرك فاختاري أنماط وقائية مثل ذيل الحصان المنخفض، والضفائر القصيرة والكعك السائب، والكعك المنخفض الملتوي.

14- تخلصي من إكسسوارات الشعر التالفة:

كلنا نحب إكسسوارات الشعر لكن المشابك، ودبابيس الشعر، والأربطة المطاطية، والأقواس، وأشرطة الشعر القطنية قد لا تكون الخيار المثالي لتثبيت شعرك في مكانه يمكن لهذه الملحقات أن تسحب خيوط الشعر وتكسرها.

15-النظام الغذائي:

الصحة العامة تنعكس على الشعر وللحصول على صحة مثالية للشعر يجب اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وغني بالمغذيات، يتكون من الخضار والفواكه والمأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم والحبوب الكاملة.